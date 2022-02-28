В сети появилось видео, как мародёры украли в аэропорту "Борисполя" автобусы с надписью "зал официальных делегаций", предварительно набив машины техникой. Впоследствии все были задержаны. Одного из водителей расстреляли на месте.

Порядка десяти человек, которые прикрывались защитниками в камуфляжной одежде, положили лицом в асфальт. Один мародер был убит.

Фото украденных автомобилей

Напомним, в столице мародёры могут клеить наклейки на замочные скважины.

Мэры крупных городов (Киев, Житомир, Ахтырка) объявили, что полиции разрешили стрелять в мародеров на поражение.

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