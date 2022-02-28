В Винницкой области запретили торговать алкоголем
В Винницкой области на месяц запретили торговлю алкоголем. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Сергей Борзов в соцсетях.
Ранее мы писали, что в Киеве дефицит продуктов и очереди в магазины.
Также сообщали, что в Волновахе нет воды и продуктов.
В нашем онлайне - что происходит в Украине сейчас, 28 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны" - главное новости, карта боевых действий, фото и видео.
На границе с Беларусью сегодня проходят мирные переговоры. Оперативно сообщим все подробности.
Как украинцы эвакуируются в Европу - в нашем материале. Также мы выяснили, как война бьет по карманам граждан.
Аналитика - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.