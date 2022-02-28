В Винницкой области на месяц запретили торговлю алкоголем. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Сергей Борзов в соцсетях.

Ранее мы писали, что в Киеве дефицит продуктов и очереди в магазины.

Также сообщали, что в Волновахе нет воды и продуктов.

В нашем онлайне - что происходит в Украине сейчас, 28 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны" - главное новости, карта боевых действий, фото и видео.

На границе с Беларусью сегодня проходят мирные переговоры. Оперативно сообщим все подробности.

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