Высокопоставленное должностное лицо Министерства обороны США заявило, что почти 100% российской боевой мощи, развернутой для вторжения, уже находятся на территории Украины.

Об этом сообщает CNN.

По словам чиновника, Россия использовала "почти 100%" боевой мощи, которую стянула к границам Украины для совершения вторжения.

Согласно данным журналистов речь идет о контингенте, чья численность составляет более 170 тысяч человек.

Кроме того, в Пентагоне зафиксировали, что Россия запустила более 625-ти ракет по Украине.

Напомним, что в Пентагоне не видят признаков того, что Россия готовится направлять в Украину военные силы в дополнение к тем, что уже задействованы в операции.

Ранее мы писали, что по мнению Пентагона, 95% сосредоточенных на границе с Украиной российских войск уже введены в нашу страну.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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