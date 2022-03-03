В Пентагоне, где уверены в контроле Зеленского над вооруженными силами, заявили, что 90% группировки российских войск уже находятся в Украине. В этом США видят военную слабость России.

Об этом сказал представитель военного ведомства в четверг, 3 марта, на брифинге, пишет ТАСС.

Кроме того, сотрудник Пентагона снова повторил, что дополнительные войска армии Российской Федерации к украинской границе пока не стягиваются.

Напомним, что в Пентагоне, ссылаясь на данные разведки, в среду, 2 марта, заявили о том, что Российская Федерация не стягивает никакие дополнительные войска, чтобы привлечь их к военной операции в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что в Пентагоне объяснили, почему США не поддерживают введение над Украиной бесполетной зоны.

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