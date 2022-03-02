В Пентагоне, ссылаясь на данные разведки, заявили о том, что Российская Федерация не стягивает никакие дополнительные войска, чтобы привлечь их к военной операции в Украине.

Заявление представителя Пентагона по ситуации в Украине:

российские войска потеряли темп в последние сутки, но это не значит, что в их распоряжении не осталось сил;

Россия не стягивает никакие дополнительные войска, чтобы привлечь их к операции в Украине;

ВСУ сохраняют значительную часть боевого потенциала;

признаков подготовки Беларуси к нападению - не видно.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

Для граждан, которые планируют уехать в более безопасное место, мы подготовили материал о том, как сейчас передвигаться по стране.

Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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