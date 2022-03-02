Сегодня около 9 вечера в центре Киева снаряд взорвался около подземного перехода на Южный вокзал и отеля "Ибис". Об этом сообщил советник МВД Антон Геращенко.

Местные жители сообщают, что удар был такой силы, что в округе затряслись дома. В районе киевского жд-вокзала подтверждают, что взрыв был совсем близко.

Момент падения ракеты около Южного вокзала попал на видео.

Ракета, которая упала около жд/вокзала, перебила крупную теплотрассу, говорит Антон Геращенко. Часть Киева может остаться без отопления.

Также Антон Геращенко подтвердил, что ракета около вокзала упала, потому что ее сбила система ПВО. А на самом деле она предназначалась для одного из центров управления в Киеве.

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