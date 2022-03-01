Из-за разорвавшегося возле телевышки в Киеве российского снаряда из эфира пропали центральные телеканалы Украины. Над восстановлением вещания уже работают.

"Попадание в аппаратную вещателя на телевышке. Какое-то время каналы не будут работать. В ближайшее время будет включено резервное вещание части каналов", - говорится в сообщении МВД.

Напомним, в России анонсировали удар по объектам СБУ и Миноброны. Жителей Киева просили покинуть дома.

В Украине продолжается война. Сегодня, 1 марта, была совершена атака на центр Харькова, есть погибшие и раненые.

Остается сложной обстановка и в Киевской области. Российские военные, по сообщениям очевидцев, на подступах к столице. В связи с опасностью детально рассказываем читателям, как можно эвакуироваться из города.

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По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — закончатся переговоры и что сейчас на фронте.