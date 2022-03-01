По данным Организации Объединенных Наций, из-за атаки России и развязавшихся военных действий Украину уже могли покинуть до 4 млн человек.

До этого заместитель генсека по гуманитарным делам Мартин Гриффитс во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что из Украины выехали более полумиллиона людей, бегущих от войны.

Напомним, сегодня вечером из Киева в Варшаву отправится поезд для эвакуации женщин и детей.

Также мы рассказывали, как уехать от войны и эвакуироваться из Киева машиной, попуткой и поездом.

В Украине продолжается война. Сегодня, 1 марта, была совершена атака на центр Харькова, есть погибшие и раненые.

Остается сложной обстановка и в Киевской области. Российские военные, по сообщениям очевидцев, на подступах к столице. В связи с опасностью детально рассказываем читателям, как можно эвакуироваться из города.

В нашем онлайне — карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" — оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — закончатся переговоры и что сейчас на фронте.