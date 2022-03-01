Число беженцев из Украины в Европейский союз уже превысило полмиллиона.

Об этом заявил заместитель генсека по гуманитарным делам Мартин Гриффитс в ходе время заседания Совета Безопасности ООН, пишет "Укринформ".

По его словам, более полумиллиона беженцев уехали из Украины в поисках безопасности. При этом он добавил, что реальные цифры могут быть еще больше.

"Члены семей разъединены, потеряли друг друга, люди пожилого возраста и инвалиды оказались в ловушке - картина очень мрачная", - сказал заместитель генсека.

Он также привел данные Управления Верховного комиссара по правам человека ООН по поводу жертв в Украине. По состоянию на сегодняшний день, по меньшей мере 406 человек пострадало и 102 погибли среди гражданских, добавив, что "настоящие данные могут быть гораздо больше".

Также Гриффитс добавил, не менее 160 тысяч были вынуждены стать внутренне перемещенными лицами.

Заместитель генсека ООН призвал к прекращению вооруженного нападения на Украину и выполнению требований международного гуманитарного права.

Напомним, ранее сообщалось, как украинцы могут получить статус беженца в странах ЕС.

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