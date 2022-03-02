Сегодня около 9 вечера в центре Киева снаряд взорвался около подземного перехода на центральный железнодорожный вокзал и отеля "Ибис". Об этом сообщил советник МВД Антон Геращенко.

Местные жители сообщают, что удар был такой силы, что в округе затряслись дома.

В районе киевского жд-вокзала подтверждают, что взрыв был совсем близко.

Вот карта того места, которое указал Геращенко как место взрыва в Киеве.

Издание УНИАН пишет, что российскую ракету в Киеве перехватили, после чего и раздался взрыв около Южного вокзала, который слышал весь центр Киева.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

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Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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