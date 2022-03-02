В Киевской области сегодня и завтра - 2 и 3 марта вводится комендантский час. Он будет действовать с 20:00 до 7:00.

Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Напомним, вчера Кличко объявил о продлении комендантского часа в Киеве и призвал не выходить из укрытий без необходимости.

В Украине седьмой день продолжается война. В Киеве ночь прошла спокойно. Недавно сообщалось, что под столицей наступление противника проходит по линии Гореничи, Гостомель и Демидов.

Также мы писали, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова. Сегодня российская крылатая ракета ударила по мэрии Харькова.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

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По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" - что сейчас на фронте.