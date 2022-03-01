Мэр Киева Виталий Кличко записал новое видеообращение к жителям города. По его словам, в столице остается тяжелая ситуация. Кличко призывает не выходить на улицу без крайней необходимости.

"Дорогие друзья! Киевляне! Ситуация у нас сложная. Враг - на подступах к столице. Наши вооруженные силы, бойцы терробороны героически сражаются за нашу землю. Мы готовимся защищать Киев. Сооружены укрепления на въездах в город. Установлены блокпосты. Я призываю всех сохранять выдержку. Не выходить без крайней нужды на улицы. При сигнале тревоги находиться в укрытиях", - сказал он.

Кличко добавил, что все объекты критической инфраструктуры сейчас работают. Общественный транспорт курсирует в ограниченном режиме - до 19:00.

Также он заявил, что в Киеве действует комендантский час с 20:00 до 08:00. Таким образом, его действие продлилось на один час. Еще сегодня комендантский час был до 07:00.

"С 20:00, напомню, комендантский час. Все - остаются дома или в укрытиях! По городу передвигается только транспорт со спец пропусками от военного коменданта Киева! Продолжается комендантский час до 8:00", - сказал мэр столицы.

Напомним, в Белом доме считают, что войска РФ введут блокаду Киева и будут добиваться капитуляции.

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