После ударов по Харькову президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию "государством-террористом".

"Харьков. Удар крылатой ракетой в самую большую площадь Европы - Свободы. Десятки жертв. Вот такие цена свободы", - сказал Зеленский добавив, что по ней ударили с территории Белгородской области. Он указал, что на этой площади не было военной цели.

Он также добавил, что это государственный терроризм.

"Призываем всех немедленно отреагировать. Харьков и Киев для России сейчас - главные мишени. Оборона столицы - ключевой приоритет для государства. Защитим Киев - защитим страну", - сказал Зеленский.

По словам президента, на время войны он решил назначить главу Киевской военной администрации. Им будет генерал Жернов Николай Николаевич, который служил командующим сил поддержки.

"Виталий Кличко остается мэром Киева, у него будет своя сфера ответственности. И теперь это будет совместная работа мэра и главы военной администрации. После войны вернем все на свои места", - сказал президент.

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