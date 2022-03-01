Президент Украины Зеленский, который остался недоволен вчерашними переговорами Украины с РФ о прекращении войны, сегодня поле обеда готовится выступить с заявлением в Европарламенте. Его речь будет посвящена войне в Украине, заявил глава ЕП.

Ранее Зеленский в своей речи призывал закрыть полеты для РФ, закрыть доступ к портам, каналам, аэропортам во всем мире. Он говорил, что за обстрел Харькова Россию ждет Гаагский трибунал, перечислял имена и подвиги украинских военных, которые предстали перед наградой, включая посмертные.

Ранее в Европарламенте предложили постепенно исключить Россию из экономики ЕС. Так, все главы МИД Евросоюза одобрили решение закрыть небо для России и отключить нескольких банков от SWIFT.

Как писала "Страна", сегодня шестой день войны в Украине. Колонны российской техники едут на Киев, вражеские войска РФ - в Херсоне, в Харькове снаряд разорвался у здания ОГА. По всей стране много жертв среди мирного населения.

Тем временем в Белом доме считают, что войска РФ введут блокаду Киева и будут добиваться капитуляции.

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Как украинцы эвакуируются в Европу — в нашем материале. Также мы выяснили, как война бьет по карманам граждан.

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