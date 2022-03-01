Президент Украины Владимир Зеленский во время своего нового выступления сообщил о том, почему отзывает послов Украины из Киргизии и Грузии.

"О наших дипломатах. Отзываем: посла из Кирзигии на консультации за оправдание агрессии против Украины, посла Грузии - за препятствие добровольцам, которые хотят нам помочь, и неморальную позицию по отношению к санкциям", - сказал президент.

Между тем, Зеленский также сообщал о том, что назначил главу Киевской военной администрации. Им станет генерал Жернов.

Президент добавил, что Виталий Кличко остается мэром Киева, у него будет своя сфера ответственности.

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