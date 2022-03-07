В Пентагоне не видят признаков того, что Россия готовится направлять в Украину военные силы в дополнение к тем, что уже задействованы в операции.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на представителя Пентагона в понедельник, 7 марта.

Напомним, в Пентагоне считают, что 95% сосредоточенных на границе с Украиной российских войск уже введены в нашу страну.

Ранее "Страна" сообщала, что Пентагон создаст специальный канал взаимодействия с Минобороны России по Украине.

Также мы писали, что в Пентагоне объяснили, почему США не поддерживают введение над Украиной бесполетной зоны.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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