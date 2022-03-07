В Ирландии сегодня, 7 марта, "простой работяга" на грузовике протаранил ворота российского посольства в Дублине.

Водитель грузовика, который назвал себя "простым работягой" объяснил свои действия протестом против войны в Украине.

"Я хочу, чтобы посол и его коллеги покинули эту страну. Эту свободную стран", - заявил он.

В результате инцидента никто не пострадал. Мужчина был задержан полицией.

Ранее "Страна" сообщала, что посольство США рекомендовало гражданам своей страны немедленно выехать из России, пока не закрыто сообщение.

"Страна" следит за обстановкой на фронте на двенадцатый день войны в обновляемом материале.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.