Сегодня, 26 февраля, во многих городах мира прошли митинги в поддержку Украины и против войны.

Так, в Эйндховене (Нидерланды) вышли люди с украинскими флагами и антивоенными плакатами.

В эстонском Таллине площадь была полностью заполнена митингующими. Люди несли национальные флаги Украины и плакаты "Стоп Путин! Стоп война" ("Stop Putin! Stop War").

Поддержать народ Украины собрались в Турции. В Стамбуле был организован митинг в поддержку нашей страны.

В немецком Франкфурте не остались равнодушными и также пришли поддержать Украину.

Напомним, что сегодня, 26 февраля, антивоенные митинги прошли и в 27 городах России. Были задержаны 262 участника протестов против войны с Украиной. Больше всего в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

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