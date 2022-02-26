Роскомнадзор запретил российским журналистам называть войной "спецоперацию в Украине".

Об этом говорится в заявлении Роскомнадзора, обнародованном в субботу, 26 февраля.

Роскомнадзор потребовал от десяти изданий удалить новости о событиях в Украине. Среди них "Эхо Москвы", "Дождь", "Медиазона", "Новая газета", "ИноСМИ", "New Times", "Свободная Пресса", "Крым.Реалии", "Журналист", "Лениздат".

"На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны", - заявляет Роскомнадзор.

Если СМИ не удалят новости, то РКН будет требовать их блокировки.

Напомним, Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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