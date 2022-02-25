Президент России Владимир Путин, который отдал приказ начать "военную операцию" против Украины 24 февраля и объявил украинскому народу войну, сделал обращение к ВСУ.

По сути, он призвал к военному перевороту в Украине:

"Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ", - сказал он, обращаясь к украинским военным.

Напомним, сегодня второй день атаки российских военных на украинскую инфраструктуру. Вражеская техника появляется на улицах украинских городов на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киеве за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.