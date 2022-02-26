В сторону Бердянска Запорожской области движется российская военная техника. Жителей города призывают готовиться к сигналу "Воздушная тревога".

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Бердянского горсовета.

"Сохраняйте спокойствие и позаботьтесь о безопасности. Возможно, в ближайшее время прозвучит сигнал "Воздушная тревога", поэтому продумайте алгоритм своих действий. Мы на сегодняшний момент увеличиваем количество наших убежищ, следите за обновлениями онлайн. Берите информацию из официальных источников. Наша основная задача сегодня — сохранить жизни мирных граждан, обеспечить жизнедеятельность города, чем мы и занимаемся", - сказал секретарь Бердянского горсовета Александр Свидло.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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