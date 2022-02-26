По состоянию на утро субботы, 26 февраля, в Украине из-за вторжения России погибли 198 граждан. Из них трое – дети. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в Facebook.

"К сожалению, по оперативными данными, от рук захватчиков имеем 198 погибших, из них 3 ребенка, 1115 раненых, из которых 33 ребенка", - говорится в сообщении.

В то же время Ляшко уточнил, что в одном из роддомов в обустроенном бомбоубежище родились два мальчика.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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