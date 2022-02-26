Идет уже третий день российской военной операции против Украины.

Он показал, что, помимо Киева, наметился еще один угрожающий фронт этой войны - Донбасс, где ВСУ сегодня оставили Станицу Луганску. А россияне начали заходить в тыл украинским войскам с юга и севера Операции объединенных сил.

Главная угроза для мирных жителей сегодня - это, помимо обстрелов, еще и появление на руках тысяч единиц стрелкового оружия. Автоматы раздают всем подряд, а это чревато всплеском уличного насилия и мародерства.

"Страна" подводит промежуточные итоги войны за первую половину 26 февраля.

Как прошла ночь в Киеве

Эту ночь Владимир Зеленский анонсировал как самую тяжелую и заявил, что будет штурм Киева.

В столице всю ночь что-то взрывалось и кто-то стрелял. Несколько раз включались сирены.

Если брать черту Киева, то здесь самым обсуждаемым инцидентом стала атака на воинскую часть у метро Берестейская на проспекте Победы. Оттуда доносились взрывы и беспорядочная стрельба.

После всех событий власти выдвинули разные версии. Первую озвучили в командовании Сухопутных сил. Там заявили, что на часть напал вражеский танк и несколько машин с пехотой. Атака была отбита, нападавшие и техника уничтожены.

Но к этой версии сразу возник ряд вопросов. Во-первых, почему нет фото сгоревшего танка и убитых нападавших. Во-вторых - откуда танк взялся уже фактически в Киеве (даже по прямой от съезда в столицу до "Берестейской" более 12 километров).

Поэтому более реалистичной выглядит версия зама Кличко Андрея Крищенко, которые предположил, что в часть попала российская ракета.

Вторая точка, откуда шли тревожные звуки - киевская ТЭЦ-6. В том районе даже видели корректировщиков огня.

В остальном столица слышала автоматные очереди, связанные, видимо, с ловлей диверсантов или корректировщиков. А также мародеров.

Проще говоря, этой ночью обещанного Зеленским штурма Киева не произошло. Точнее, произошел, но не в Киеве.

Десант в Василькове

Еще в час ночи Генштаб заявил, что сбил над городом российский транспортник Ил-76 с десантом.

При этом волонтеры и СМИ дополнили, что десант высадился с других самолетов и начал захват авиабазы ВСУ, которая и была главной целью.

Позже мэр Василькова Наталья Баласинович заявила, что в городе идут плотные бои с российскими ВДВ-шниками, а население сидит в укрытиях. Очевидцы подтвердили "Стране", что так и было.

Затем эта тема из военных сводок вообще пропала. Не показали ни фотографий сбитого под Киевом "Ила", ни рассказали, чем закончился бой с десантом РФ. В сводке Минобороны РФ о сбитом самолёте ни слова не было сказано - ни опровержения, ни подтверждения. А российский депутат Саблин эту информацию опроверг.

В последнем сообщении Генштаба говорилось только, что противник наносит авиаудары по южной части Киевской области (это сторона Василькова). Но сам город не упоминался.

К утру мэр Василькова записала новое видео и заявила, что бои закончены и город Украина удержала.

Значение Василькова и его аэродрома сложно переоценить. Он может, как и Гостомель, стать местом притяжения войск противника к югу от Киева. Кроме того, Васильков близко к стратегической трассе на Одессу.

Позже лишь Кличко подтвердил, что основные бои сегодня были не в Киеве, а в Гостомеле и Василькове. То есть российские войска пытаются закрепиться к западу и уже к югу от Киева.

Зеленский, правда, позже дал понять, что штурм Киева был и он отбит. Хотя, как мы писали выше, в реальности российские войска попытки зайти в город (по крайней мере крупными силами) не предпринимали.

Угроза Донбассу

Две самых важных новости на сейчас - это обстрел жилого дома в Киеве и занятие "ЛНР" при поддержке российских войск Станицы Луганской.

Сегодня утром ракета попала в дом по адресу Лобановского 6-а, который находится в двух километрах от аэропорта "Жуляны".

Дом был разрушен с 17 по 21 этаж. Погибших нет, но много пострадавших, среди них дети. Украина обвиняет российские войска, минобороны РФ говорит, что это была зенитная ракета "Бук" (то есть, украинская).

Второе важное событие - занятие противником Станицы Луганской, которая 8 лет до этого удерживалась Украиной. Фотографии и видео из центра города показывают в "ЛНР". Заметны там и российские войска с белыми повязками.

Появились также видео из города, где россияне снимают украинские вывески.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай подтвердил потерю города. Центральная власть пока обходит этот вопрос молчанием.

По Луганской области расклад в целом такой: силы "ЛНР" поддавливают с юга, а российские войска заходят севернее через границу. Таким образом города, находящиеся под контролем Украины, могут попасть в окружение.

Сегодня стало известно, что колонны россиян движутся через Балаклею, что южнее Харькова. Это позволит им зайти в тыл всей украинской группировке на Донбассе.

Это может быть признаком того, что кроме действий против Киева, могут начаться масштабные операции на Донбассе, где российские войска подходят и с севера, и с юга, окружая таким образом обе основных группировки ВСУ в зоне ООС.

Другие выводы. Тезисно

1. На остальных участках пока незаметно каких-то существенных изменений. По-прежнему идут бои в агломерации Гостомель-Буча. Гремит в Херсоне и Николаеве, а также в направлении Одессы. Мелитополь, как заявили россияне, уже занят их войсками. Украинская сторона говорит, что в городе еще идут бои.

2. Главный вопрос - когда начнется штурм Киева. Судя по действиям россиян, они стягивают сюда наиболее крупные группировки своих войск, которые идут преимущественно с северо-запада.

Возможно, при накоплении критической массы войск, и состоится штурм. Не исключено, что даже не станут ожидать подхода группы с северо-востока (то есть, со стороны Черниговской и Сумской области). Но есть уже очевидные попытки укрепиться с юга, чтобы угрожать и оттуда.

Впрочем, пока нет информации, что на юг Киевской области массово заходит противник. И пока сложно говорить, что Киев будет вообще избран направлением главного удара, а не, к примеру, Донбасс. Здесь могут идти некие отвлекающие маневры и ложные ходы, которые призваны заставить Украину растянуть силы и резервы.

3. Вопрос переговоров Украины с Россией, кажется, снят с повестки дня, судя по тому, что в течение текущего дня об этом ничего не говорили, ни в Москве, ни в Киеве.

4. Запад продолжает пугать Россию отключением SWIFT. И, похоже, этот шаг будет реализован: Москва на уступки по Украине идти отказывается. В России говорят, что имеют свои альтернативные системы, аналогичные есть в Китае.

Одновременно в России повели кампанию против западных соцсетей, угрожая отключить Facebook. В общем, обстановка в отношениях с Западом беспрецедентно накалилась.

5. Одна из главных угроз мирному населению городов, которые переживают вторжение - во-первых обстрелы гражданской инфраструктуры. Их нельзя назвать очень массовыми, но они есть. И, видимо, будут нарастать.

Во-вторых - появление тысяч вооруженных мужчин, которым в теробороне начали раздавать автоматы. Никакой проверки их моральных качеств, судя по информации, поступающей из Киева, не проводится.

Это может открыть путь не только к повальному мародерству. Но и к расправам с ни в чем неповинными людьми.

Вчера, например, расстреляли семью на киевской Куреневке. Кто и зачем это сделал - непонятно. Но одной из версий - их приняли за диверсантов.

Вообще "охота на диверсантов" все больше распространяется по городам Украины. Даже далеким от линии фронта. Уже были случаи, когда одни силовики задерживали других, принимая их за вражескую ДРГ.

В целом все это создает угрозу наступления хаоса.

Это также накладывается на нарастание экономических проблем - в магазинах пропадают продукты, исчез бензин, нарушается логистика поставок, что может привести к краху целых отраслей украинской экономики. Причем даже при условии если российские войска более никуда не продвинутся, а просто будут стоять на месте, удерживая позиции.

Единственный шанс избежать худшего - немедленно начать переговоры о мире. А точнее - убедить власти Украины и России это сделать как можно скорее.