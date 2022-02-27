Посольство США в России рекомендовало гражданам рассмотреть возможность отъезда в срочном режиме, пока доступно гражданское авиасообщение.

Об этом сообщает РИА "Новости" в Telegram-канале.

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По последним данным, АЗС и торговые сети начали отказываться от безнала. Жители Украины массово покидают страну.

Сегодня планировались мирные переговоры в Гомеле. По последним данным, Зеленский подтвердил встречу с российской делегацией на белорусско-украинской границе. Путин, в свою очередь, приказал Минобороны РФ перевести в боевую готовность ядерные силы.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке - что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Россияне вошли в Харьков, под Киевом, ситуация на Донбассе - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".