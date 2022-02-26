Соединенные Штаты Америки могут заблокировать резервы Центробанка России на 643 миллиарда долларов.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg.

По данным агентства, окончательное решение еще не принято, но администрация президента США Джо Байдена срочно рассматривает все варианты, чтобы удержать президента РФ Владимира Путина от дальнейшей эскалации в Украине.

Напомним, Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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