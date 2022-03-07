В Пентагоне считают, что уже 95% сосредоточенных на границе с Украиной российских войск уже введены в нашу страну.

Об этом со ссылкой на представителя Пентагона в воскресенье, 6 марта, сообщила Washington Examiner.

"Из около 170-ти тысяч военнослужащих, размещенных (ранее – Ред.) вдоль украинской границы на территории России и Беларуси, примерно 95% сейчас находятся внутри Украины", - сообщает издание со ссылкой на чиновника.

При этом еще в пятницу Пентагон оценивал этот показатель на уровне до 92%, то есть Россия продолжает вводить войска в Украину.

Пентагон также "заметил ограниченные изменения на местности за последний день": в то время как российские силы "продолжали усилия по продвижению и изоляции Киева, Харькова и Чернигова на севере и востоке, однако встретили сильное сопротивление украинцев".

Ранее мы писали, что Пентагон создаст специальный канал взаимодействия с Минобороны России по Украине.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.