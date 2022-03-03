Оборонное ведомство США создает специальный канал связи с Министерством обороны Российской Федерации, по которому будет осуществляться взаимодействие Пентагона и российского военного ведомства по Украине.

Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, такой канал необходим для предотвращения инцидентов военного характера.

"Министерство обороны установило линию связи по урегулированию конфликта с министерством обороны России 1 марта с целью предотвращения ошибок, военных инцидентов и эскалации", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что в Пентагоне заявили, что 90% группировки российских войск уже находятся в Украине. В этом США видят военную слабость России.

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