Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда снова провели телефонный разговор. Зеленский рассказал Дуде о концентрации войск в районе Киева.

Об этом Дуда написал в Twitter.

"Зеленский рассказал мне, что российские войска и техника постоянно скапливались под Киевом. Но нет никаких признаков энтузиазма или готовности к штурму. Защитники, с другой стороны, готовы к бою и имеют большую мотивацию, чтобы дать отпор врагу. Поддержите Украину!" - сообщил Дуда.

Напомним, США обсуждают с Польшей передачу старых боевых самолетов Украине в обмен на современные американские.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.