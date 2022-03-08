В ближайшие дни в Украине существенно похолодает. Самыми холодными будут ночи на 10, 11, 12 марта. В это время ударят морозы -8...-12 градусов. В центральных регионах Украины, в Сумской и Харьковской областях местами будет до -12...-14.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В среду, 9 марта, в южных, восточных и в центральных областях (кроме Винницкой области) пойдет снег. В северных и западных регионах будет солнечно, без осадков. Ветер завтра подует порывистый.

В ближайшую ночь в большинстве областей Украины ожидается -3...-8 градусов, днем ​​от -3 до +2.

В Киеве ночью завтра будет -4 градуса, днем ​​до -1. Местами возможен снег.

После этого, с четверга, 10 марта, и до конца недели ожидается похолодание. Холоднее всего будет в Харьковской и Сумской областях. Однако уже днем в субботу, 12 марта, начнется потепление.

А уже в воскресенье, 13 марта, морозы отступят, добавила синоптик.

Напомним, ранее мы писали о погоде 8 марта.

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