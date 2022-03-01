Мэр Мариуполя обратился к горожанам. Скриншот из видео

В Мариуполе Донецкой области наблюдаются проблемы с электричеством и с отоплением. Противник наступает со всех сторон.

Об этом заявил мэр города Вадим Бойченко. 

Напомним, вчера Минобороны РФ и "ДНР" заявляли, что они завершают блокаду Мариуполя. Украинская сторона эту информацию не подтверждала.

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