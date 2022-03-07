Во вторник, 8 марта, практически на всей территории Украины будут осадки в виде снега. Лишь днем ​​в западных областях, в Киевской и Черниговской областях снег прекратится.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха в Украине опустится до -8 градусов, холоднее всего будет в Полтавской области, а в Харьковской и Сумской -2...-6.

"Характерная особенность завтрашнего дня – в Украине сильный ветер. А ведь мы знаем, что если сильный ветер, то он лучше разгоняет всякую нечисть, особенно весной. А нам лучше нужно укутаться и прильнуть друг к другу", - пишет синоптик.

В Киеве в ближайшую ночь и завтра утром будет снежно. "А уже днем ​​весна, как настоящая молодая невестка, справится со свекровью-зимой, чепец на голове подправит и плахтой снег отгонит, то есть днем будет без существенных осадков", - говорит Диденко.

Ночью в столице будет до -3 градусов, днем погода будет около нуля.

"Итак, синоптические приоритеты 8 марта - снег и сильный ветер. Усиление ветра, холодноватая погода, ожидаемое усиление морозов, колеблющееся атмосферное давление - может сильнее заболеть голова, давление артериальное вибрировать. Это все пройдет", - добавила Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Ранее "Страна" сообщала, что по всей стране пройдет мокрый снег с дождем. Температура воздуха в начале марта прогревалась максимум до 6 градусов.