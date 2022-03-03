В пятницу, 4 марта, практически во всех регионах Украины будет идти мокрый снег с дождем, только на юге будет солнечно. Температура воздуха прогреется максимум до 6 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Завтра на западе Украины ожидается мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 градусов, днем +1...+4.

В Киевской области и на севере страны будет пасмурно и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+3 градуса, днем 0...+3.

В восточных регионах страны 4 марта ожидается мокрый снег с дождем. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 градуса, а вот днем до +2…+4.

Только в южной части Украины завтра будет солнечно и без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+3 градуса, днем будет теплее, ожидается до +3...+6.

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