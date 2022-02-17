В Карпатах в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды" от зимнего сна проснулись бурые медведи.

Об этом рассказали на странице в Facebook организации.

Сотрудники рассказали, что на территории национального природного парка "Сколевские Бескиды" при проведении патрулирования были зафиксированы свежие следы бурого медведя. Нынешняя зима обеспечила медведям длинный сон, но почувствовав поднятие температуры они вышли из своих берлог.

Медведица рожает медвежат при спячке в берлоге, но в данном случае отсутствуют следы медвежат, поэтому скорее всего следы принадлежат самцу.

"По поверью погоду прогнозировали по поведению медведя в день Сретения. Верили, что если солнечно, то косолапый вылезет из своей берлоги увидит свою тень и залезет обратно в берлогу. Если в этот день облачно, то мишка уже не будет спать, и скоро наступит весна. До наступления теплых весенних дней, когда появится сочная растительная пища, рацион медведя будет в основном животного происхождения, поэтому они вынуждены охотиться и могут быть опасными для человека", - пишется в сообщении.

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