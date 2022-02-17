Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в зоне отчуждения ЧАЭС поделился фотографиями дикой косули, очень необычной окраски.

Фото появилось в Facebook организации.

Косуля похожа на альбиноса, но ученые объяснили, что на самом деле она рыжая.

"Косуля, удивительный экземпляр! Вот такое кремовое чудо поймал на днях в объективе фотокамеры сотрудник Заповедника в окрестностях Чернобыля. Дикая косуля необычной окраски. И радиация здесь ни при чем. Это здоровое животное. По утверждению ученых, она - хромист (рыжая), а не альбинос", - рассказали сотрудники заповедника.

Косуля - род млекопитающих из семейства оленевых. В разговорной речи представителей рода иногда называют также дикие козы.

Косули обладают стройным телосложением и длинной шеей, ноги тонкие и длинные. Голова маленького размера с длинноватыми и широкими ушами. Только самцы имеют небольшие дважды ветвящиеся рога, в сечении округлые. Обычно рог на вершине оканчивается тремя отростками. Поверхность рога от основания покрыта множеством выступов и бугорков.

Ранее мы писали, что Чернобыльский заповедник показал фото внезапно наступившей в зоне отчуждения весны.

Также мы рассказали, что в фотоловушку зоны отчуждения Чернобыльской АЭС попали заяц, лиса и косуля, гуляющие в снегу.