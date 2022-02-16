Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС поделились фотографиями, на которых прямо в объектив фотокамеры смотрит лось.

Фото появилось в Facebook организации 16 февраля.

"Оглянитесь! Красота - рядом...", - подписали снимки.

Напомним мы рассказали, что заповедник показал фото внезапно наступившей в зоне отчуждения весны. В зоне ЧАЭС весна в этом году пришла рано.

Ранее мы писали, что сотрудники заповедника поделились фотографиями грибов, выглядывающих из под снега. В зоне ЧАЭС очень много грибов-красавцев, но употребление их в пищу может быть опасным для здоровья. Эти грибы наполнены радионуклидами. Они активно поглощают из почвы радиоактивные изотопы, тяжелые металлы и другие вещества.

Также мы рассказали, что на странице заповедника показали фото табуна лошадей Пржевальского, которые пасутся на снегу среди берез. Сейчас в заповеднике находится приблизительно 150 особей данного вида. Лошадь Пржевальского - это единственный вид диких лошадей, которые еще остались. Но уже сейчас они исчезают в природе, с 2009 года лошадь Пржевальского занесена в Красную книгу Украины.