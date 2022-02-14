Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в зоне отчуждения ЧАЭС поделились фотографиями внезапно наступившей весны.

Фото появилось в Facebook организации 14 февраля.

"Весна пришла рано. По всем признакам началась первая фаза весны - таяние снега. Снег теряется из-за подъема температур. Разрушается ледовый покров. В норме это все происходит в конце февраля, а в этом году весна пришла к нам раньше", - подписали пост сотрудники заповедника.

Ранее мы писали, что в фотоловушку возле села Новоселки в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС попали заяц, лиса и косуля, гуляющие в снегу. На фото видно, как животные пробираются по снегу возле дома.

Также мы рассказали, что заповедник показал фото оленихи в ожидании новой жизни. Олень благородный Наиболее многочисленный среди всех видов копытных. В ХХІ ст. этот вид в Чернобыльском заповеднике демонстрирует наиболее высокие приросты численности и высокую популяционную устойчивость к хищникам и другим негативным факторам воздействия. Рождение потомства приходится на вторую половину мая – первую половину июня.