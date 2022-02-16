Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник напомнил, что 15 февраля отмечают Сретение, праздник, который в народном календаре считается границей зимы и весны. Сотрудники показали красивые пейзажи, на которых видно, что лед тает и весна к нам приближается.

Фото появилось в Facebook организации.

"Сретение! Сегодня зима с весной где-нибудь встречаются. Может, в этом высоком голубом небе, куда лютый забрасывает холодные льдинки-облачки, а по-мартовски ясное солнышко растапливает их на звонкие капли? Или в ивовых кустарниках, которые вот-вот готовы взорваться почками-"котиками"? А, может, на тонком льду реки, где так весело играет выдра, предчувствуя близкое половодье? Таки весна близится", - написали в посте.

Ранее мы рассказали, что в фотоловушку возле села Новоселки в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС попали заяц, лиса и косуля, гуляющие в снегу.

Также мы рассказали, что заповедник показал фото грибов, выглядывающих из-под снега. В зоне ЧАЭС очень много грибов-красавцев, но употребление их в пищу может быть опасным для здоровья. Эти грибы наполнены радионуклидами. Они активно поглощают из почвы радиоактивные изотопы, тяжелые металлы и другие вещества.