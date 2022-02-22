Дожди, снег и потепление. Прогноз погоды в Украине на 23 февраля по областям
В среду, 23 февраля, в некоторых регионах Украины будет идти дождь, а на западе - снег. В целом страну ожидает потепление.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, завтра в юго-восточных и восточных областях ночью и утром ожидается дождь, в западных областях днем небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.
Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от +2 градусов тепла до - 3 градусов мороза, днем +2...+7 градусов тепла, на юге и востоке страны ночью +1...+6 градусов тепла, днем +6...+10 градусов.
В Карпатах ночью без существенных осадков, днем снег. Температура в течение суток -2...-7 градусов мороза.
22-23 февраля на высокогорье восточной части Закарпатской и горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
В Киеве 23 февраля будет без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0 градусов, днем +4...+6 градусов тепла.
Напомним, львовские сурки пообещали Украине раннюю и теплую весну. В прошлом году львовские сурки Миша и Маруся не смогли проснуться 15 февраля из-за низкой температуры, которая достигала -9, и высоких снегов.
В то же время сообщалось, что харьковский сурок спрогнозировал холодную весну.