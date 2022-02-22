В среду, 23 февраля, в некоторых регионах Украины будет идти дождь, а на западе - снег. В целом страну ожидает потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, завтра в юго-восточных и восточных областях ночью и утром ожидается дождь, в западных областях днем небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от +2 градусов тепла до - 3 градусов мороза, днем +2...+7 градусов тепла, на юге и востоке страны ночью +1...+6 градусов тепла, днем +6...+10 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем снег. Температура в течение суток -2...-7 градусов мороза.

22-23 февраля на высокогорье восточной части Закарпатской и горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В Киеве 23 февраля будет без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0 градусов, днем +4...+6 градусов тепла.

Напомним, львовские сурки пообещали Украине раннюю и теплую весну. В прошлом году львовские сурки Миша и Маруся не смогли проснуться 15 февраля из-за низкой температуры, которая достигала -9, и высоких снегов.

В то же время сообщалось, что харьковский сурок спрогнозировал холодную весну.