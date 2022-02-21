В понедельник, 21 февраля, в восьми областях Украины объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который прогнозируют синоптики. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в понедельник западные регионы Украины накроет сильный ветер.

"21 февраля в западных областях порывы ветра 15-20 м/с. Первый уровень опасности, желтый", - говорится в предупреждении.

Синоптики предупреждают об опасности в таких областях:

Волынская

Ровенская

Львовская

Тернопольская

Хмельницкая

Закарпатская

Ивано-Франковская

Черновицкая

Напомним, в субботу, 19 февраля, на Европу обрушился самый мощный шторм за последние три десятка лет, он привел к жертвам и разрушениям. Скорость ветра достигала около двухсот километров в час - в истории такого еще никогда не фиксировали. В Лондоне впервые в истории было объявлено красное погодное предупреждение.

Ранее "Страна" писала о том, что недавно в Карпатах сошли шесть лавин, а на Прикарпатье объявляли штормовое предупреждение.

Также мы сообщали, что на днях в Украине сильный ветер оставил без света почти сотню населенных пунктов в четырех областях.