Штормовое предупреждение. На восемь регионов Украины сегодня обрушится сильный ветер
В понедельник, 21 февраля, в восьми областях Украины объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, который прогнозируют синоптики. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, в понедельник западные регионы Украины накроет сильный ветер.
"21 февраля в западных областях порывы ветра 15-20 м/с. Первый уровень опасности, желтый", - говорится в предупреждении.
Синоптики предупреждают об опасности в таких областях:
- Волынская
- Ровенская
- Львовская
- Тернопольская
- Хмельницкая
- Закарпатская
- Ивано-Франковская
- Черновицкая
Напомним, в субботу, 19 февраля, на Европу обрушился самый мощный шторм за последние три десятка лет, он привел к жертвам и разрушениям. Скорость ветра достигала около двухсот километров в час - в истории такого еще никогда не фиксировали. В Лондоне впервые в истории было объявлено красное погодное предупреждение.
Ранее "Страна" писала о том, что недавно в Карпатах сошли шесть лавин, а на Прикарпатье объявляли штормовое предупреждение.
Также мы сообщали, что на днях в Украине сильный ветер оставил без света почти сотню населенных пунктов в четырех областях.