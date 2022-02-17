За прошедшие сутки ураган пронесся не только над Германией, но и над Польшей. В Кракове сильный ветер повалил строительный кран, в результате погибли двое рабочих.

Об этом сообщает Rmf24.pl.

В Кракове сильнейший ветер перевернул строительный кран, в результате погибли двое рабочих - 23 и 64 лет. Еще два человека получили ранения. По предварительным данным, крановщик покинул его до катастрофы.

Событие классифицируется как строительная катастрофа. Инспекторы должны проверить, соблюдаются ли правила безопасности, несмотря на предупреждения о непогоде.

Кроме того, в Польше ураган повредил крыши нескольких десятков зданий. В Петровицах под Освенцимом ветер сорвал половину крыши со школьного спортзала и здания церкви. Ветер также повредил линии электропередач, несколько тысяч потребителей остались без электричества.

Напомним, в ноябре 2021 года в Харькове ураган повредил линии электропередач и повалил деревья. В городе разбиты машины.

Также сообщалось, что прошлой осенью мощный ураган в Москве повредил стену Кремля.