В ночь на сегодня, 17 февраля, над северной и западной частью Германии пронесся мощный ураган "Иления". В качестве меры предосторожности во многих регионах страны сегодня закрыты школы, частично парализовано железнодорожное движение.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Самый мощный удар урагана пришелся на северную часть земель Гессен, Саксония и южную часть земли Бранденбург. В некоторых частях Германии произошли наводнения, сильный ветер, скорость которого местами достигала 159 км/ч повалил деревья и дорожные знаки.

Согласно данным немецкой метеорологической службы ураган с середины сегодняшнего дня станет слабее, но уже в полдень завтрашнего в Германию может прийти ураганный циклон "Зейнеп", который принесет в ФРГ сильный ветер и дожди.

В качестве меры предосторожности в некоторых частях Германии закрыли все школы, в некоторых родителям позволили самим принимать решение о том, отправлять ли детей в учебное заведение или оставить дома.

Кроме того, ураган помешал железнодорожному движению, многие рейсы отменяют или задерживаю, в семи федеральных землях остановили движение поездов дальнего следования.

Напомним, в ноябре прошлого года на Стамбул обрушился сильнейший ураган.

Также сообщалось, что прошлым летом в Киеве за полчаса мощных ливней и урагана выпала недельная норма осадков.