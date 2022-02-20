В субботу, 19 февраля, на Британию, Нидерланды, Данию, Бельгию и Германию обрушился мощный шторм "Юнис". В результате катаклизма погибли не менее 9 человек.

Шторм назвали самым мощным за три последних десятилетия, а такой силы ветра - около двухсот километров в час - в истории еще никогда не фиксировалось.

Об этом сообщает YouTube-канал Planet Earth Z.

В Лондоне впервые в истории было объявлено красное погодное предупреждение. В столице Великобритании в этот день едва садились самолеты – некоторые просто зависали в воздухе, а некоторые не решались коснуться посадочной полосы и слетали снова. Порывы ветра доходили почти до двухсот километров в час.

На самом известном стадионе города "Уэмбли" ветром сорвало купол. Власти призвали британцев не делать на фоне шторма селфи, потому что это опасно для жизни.

Мэр Лондона Садик Хан сообщил о четырех погибших людях из-за обрушенных деревьев. Железнодорожное сообщение было прервано по всей стране из-за того, что колеи были завалены деревьями.

В Нидерландах упавшие деревья стали причиной смерти еще трех человек.

В Германии могли погибнуть не два, а три человека, но спасатели в Гамбурге успели вовремя вытащить из машины водителя, не заметившего глубины воды, когда он пытался успеть проехать по улице, по которой уже запретили двигаться.

"Я, конечно, видел воду, но думал проеду по краю. Когда понял, насколько глубоко - стало поздно. Двигатель замер, вода прибывала”, - рассказал спасенный водитель.

Жительница бельгийского Брюсселя не припоминает штормов такой силы за всю свою жизнь. Ветер чуть не свалил ее с ног во время прогулки с детской коляской.

“Я бы упала, если бы женщина не помогла мне с коляской, а рядом не было забора. Я бы упала и опрокинула коляску. Ветер реально сбивал с ног”, - вспоминает женщина.

Сезон штормов для февраля – привычное явление в Центральной и Северной Европе, но в последние годы стихия стала значительно мощнее.

Ранее "Страна" сообщала, что в ночь на 17 февраля над северной и западной частью Германии пронесся мощный ураган "Иления". В некоторых частях Германии произошли наводнения, сильный ветер, скорость которого местами достигала 159 км/ч, повалил деревья и дорожные знаки.

Также мы писали о том, что ураган пронесся не только над Германией, но и над Польшей. В Кракове сильный ветер повалил строительный кран, в результате погибли двое рабочих.