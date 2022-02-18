В Украине сильный ветер оставил без света почти сотню населенных пунктов в четырех областях
В Украине, где объявили штормовое предупреждение, из-за сильных порывов ветра утром в пятницу, 18 февраля, остались без электричества 90 населенных пунктов в четырех областях.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Утром в пятницу в результате осложнения погодных условий сработали системы автоматической защиты линий электропередач, обесточив ряд населенных пунктов в следующих областях:
- Львовской (68),
- Черниговской (11),
- Житомирской (6),
- Черкасской (5).
Бригады облэнерго в настоящее время работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним, сегодня Украину накроют дождь и мокрый снег. 18 февраля ожидается ветреная погода, ветер будет северо-западным. Ожидаются порывы до 15-18 метров в секунду.
Также мы писали, что в ночь на четверг по Германии пронесся ураган, который привел к закрытию части школ и нарушению работы железнодорожного движения.
Кроме того, мы сообщали, как в прошлом месяце шквальный ветер срывал флаги и баннеры на востоке и западе Украины, ломал кровли и даже стал причиной гибели человека в Киеве.