В Украине, где объявили штормовое предупреждение, из-за сильных порывов ветра утром в пятницу, 18 февраля, остались без электричества 90 населенных пунктов в четырех областях.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Утром в пятницу в результате осложнения погодных условий сработали системы автоматической защиты линий электропередач, обесточив ряд населенных пунктов в следующих областях:

Львовской (68),

Черниговской (11),

Житомирской (6),

Черкасской (5).

Бригады облэнерго в настоящее время работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, сегодня Украину накроют дождь и мокрый снег. 18 февраля ожидается ветреная погода, ветер будет северо-западным. Ожидаются порывы до 15-18 метров в секунду.

Также мы писали, что в ночь на четверг по Германии пронесся ураган, который привел к закрытию части школ и нарушению работы железнодорожного движения.

Кроме того, мы сообщали, как в прошлом месяце шквальный ветер срывал флаги и баннеры на востоке и западе Украины, ломал кровли и даже стал причиной гибели человека в Киеве.