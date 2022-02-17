В пятницу, 18 февраля, в Украине ожидается ветреная погода. Из-за сильного ветра по всей территории Украины, как сегодня, так и завтра объявлено штормовое предупреждение (первый уровень опасности).

Об этом сообщает "Укргирометцентр".

Что касается температуры воздуха, то, согласно прогнозу погоды от Натальи Диденко, он не слишком изменится и будет в пределах +2...+7 градусов, возможны небольшие изменения в сторону понижения. Возможны дожди и мокрый снег.

В Киеве в пятницу пройдет небольшой дождь, возможно вместе со снегом.

"Порывы северо-западного ветра будут достигать штормового, 15-22 метра в секунду. Так что будьте осторожны, берегите себя и свое имущество, несколько раз намотайте круги, чтобы найти безопасное место для парковки автомобиля, уберите с открытых балконов все, что может сломаться и улететь, откройте форточку и очистите крышу для Карлсона - а вдруг прилетит", - призвала украинцев синоптик.

Напомним, в ночь на четверг по Германии пронесся ураган, который привел к закрытию части школ и нарушению работы железнодорожного движения.

Также сообщалось, что ураган в Польше повалил строительный кран и это привело к гибели людей.