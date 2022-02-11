В ближайшие выходные, 12 и 13 февраля, в Украине будет холодная, но солнечная погода, в некоторых регионах страны пройдет мокрый снег.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Тelegram-канале.

Согласно ее прогнозу, в Украине на выходных будет солнечно, но холодно. Такую погоду в нашу страну принесет антициклон. Днем в субботу большая часть регионов Украины окажется под влиянием сухой воздушной массы, и только в некоторых западных областях пройдет мокрый снег. Однако ближайшей ночью и завтрашним утром осадки пройдут в большинстве областей Украины.

В Киеве в субботу утром пройдет мокрый снег, а в воскресенье осадков не ожидается.

Воскресенье в Украине будет холодным и солнечным, без осадков. Местами днем температура воздуха поднимется до +2...+5 градусов, в западных и северо-западных регионах будет прохладнее - +2...-2.

"Если вы в выходные куда-нибудь хотите уйти или уехать и почувствовать близкую весну, сделайте это в воскресенье... Итак, еще раз – выбирайтесь погулять в воскресенье, полюбоваться солнцем, но тепло оденьтесь", - настоятельно рекомендует синоптик.

Напомним, харьковский сурок спрогнозировал холодную весну.

Также сообщалось, что в США умер сурок-предсказатель и в одном из американских штатов так и не узнали прогноз на весну.