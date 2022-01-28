В субботу, 29 января, метеорологи прогнозируют мокрый снег только в северо-восточной части Украины, а также потепление во всех регионах страны. На юге ожидается до +4 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях Украины завтра будет сухо, ночью температура воздуха составит -1...-8 градусов, днем -1...+1 градус.

В восточных регионах страны ожидается мокрый снег, ночью столбики термометров покажут -1...-2 градуса, днем ожидает -1...+1 градус.

В северной части Украины и в Киеве также будет присутствовать мокрый снег. Ночью ожидается -1...+1 градус, днем термометр покажет аналогичные отметки.

В южных областях страны завтра без осадков, только Запорожскую область настигнет мокрый снег. Ночью столбики термометров опустятся до -1...+1 градуса, а днем уже будет немного теплее, ожидается +1...+4 градуса.

Напомним, ранее "Страна" информировала о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине на последний месяц зимы. Погода в феврале этого года ожидается почти в пределах климатической нормы, однако в некоторых регионах прогнозируется меньше осадков, чем обычно.

Также мы писали, что з января на Закарпатье появились первые подснежники.