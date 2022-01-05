Появились первые подснежники на Закарпатье. Первые цветы зацвели 3 января возле дома Йозефа Молнара в Сваляве.

Мужчина сфотографировал и выложил у себя в facebook первые в 2022 году подснежники.

"А это в Сваляве. С Новым годом!" – подписал фото Йозеф.

Свалява один из самых теплых регионов Закарпатья, находится в низине. К тому же, там уже больше недели нет морозов, дождь, температура – +5-8 градусов тепла.

Обычно на Закарпатье подснежники начинают цвести в конце февраля, начале марта. В комментариях под постом мужчины, люди вспоминают сказку о 12 месяцах, и о том, что природа не заглядывает в календарь.

Напомним ранее "Страна" рассказала, что Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал серию зрелищных снимков, на которых зону отчуждения ЧАЭС и ее обитателей освещает скупое зимнее солнце.

Также мы писали, что в природном заповеднике "Древлянский", что в Житомирской области, спасли полярную гагару (также известна под названиями черноклювой и темноклювой гагары). Эта птица гнездится на Аляске и севере Европы, а в Украине явно оказалась случайно.