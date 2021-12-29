В природном заповеднике "Древлянский", что в Житомирской области, спасли полярную гагару (также известна под названиями черноклювой и темноклювоай гагары). Эта птица гнездится на Аляске и севере Европы, а в Украине явно оказалась случайно.

Историю редкого для наших краев пернатого рассказала пресс-служба заповедника.

Гагару, неуклюже семенящую по земле, заметили работники газового хозяйства. Они решили, что ей необходима помощь, и привезли ее в заповедник.

Полярная гагара - это крайне редкий в Украине мигрирующий вид. Птица водоплавающая, ее характерная особенность - практически полностью водный образ жизни: она мало передвигается на суше. Гнездится птица в арктических и субарктических зонах, частично на Аляске. В Европе она встречается в Норвегии, Швеции, Финляндии и Шотландии. Поэтому встретить ее в Полесье - подлинное чудо.

Черноклювые гагары создают пары на всю жизнь. Гнезда строят разные, в зависимости от условий обитания. Эти пернатые - прекрасные пловцы и ныряльщики, способные оставаться под водой более двух минут.

Увидев такую диковинку в наших краях, работники заповедника посовещавшись с одним из лучших орнитологов Украины Андреем Бокатеем и переместили птицу на территорию Россоховского природоохранного научно-исследовательского отделения, в водоем бывшей ГЭС.

В воде гагара чувствует себя комфортно.

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