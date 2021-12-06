Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника впервые увидели в зоне отчуждения ЧАЭС рогатого жаворонка (Eremophila alpestris). Ранее он не числился в списке птиц, постоянно проживающих или мигрирующих через заповедную территорию.

Об этом пресс-служба заповедника сообщила в Фейсбуке.

Небольшое пернатое, прилетевшего с севера, орнитолог заповедника заметил на мосту через реку Припять. Там птица питалась.

Мигрирующую группу таких жаворонков наблюдали и недалеко от Чернобыля. Это значит, что орнитофауна Чернобыльского заповедника пополняется.

Фотографу организации Сергею Домашевскому удалось снять жаворонка. Правда, на фотографии не видно торчащих удлиненных черных перьев, похожих на рожки, из-за которых птичка и получила свое название.

Однако в интернете много изображений, на которых специфическое украшение птицы хорошо заметно.

Ранее "Страна" рассказывала, что на места пожарищ в зоне отчуждения ЧАЭС постепенно возвращаются растения и птицы.

Мы также показывали забавное фото спящего средиземноморского нетопыря, нашедшего укромный уголок в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.