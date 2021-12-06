Птичка прилетела в Украину с севера. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника впервые увидели в зоне отчуждения ЧАЭС рогатого жаворонка (Eremophila alpestris). Ранее он не числился в списке птиц, постоянно проживающих или мигрирующих через заповедную территорию.

Об этом пресс-служба заповедника сообщила в Фейсбуке.

Небольшое пернатое, прилетевшего с севера, орнитолог заповедника заметил на мосту через реку Припять. Там птица питалась.

Мигрирующую группу таких жаворонков наблюдали и недалеко от Чернобыля. Это значит, что орнитофауна Чернобыльского заповедника пополняется.

Скриншот из Фейсбука Чернобыльского заповедника

Фотографу организации Сергею Домашевскому удалось снять жаворонка. Правда, на фотографии не видно торчащих удлиненных черных перьев, похожих на рожки, из-за которых птичка и получила свое название.

Рогатый жаворонок

Однако в интернете много изображений, на которых специфическое украшение птицы хорошо заметно.

Фото жаворонка с рожками

Ранее "Страна" рассказывала, что на места пожарищ в зоне отчуждения ЧАЭС постепенно возвращаются растения и птицы.

Мы также показывали забавное фото спящего средиземноморского нетопыря, нашедшего укромный уголок в  зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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