В Черниговской области сотрудники ГСЧС спасли от смерти молодого аиста, который не смог улететь в теплые края и страдал от холода.

Об этом сообщается в Фейсбуке Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

22 декабря в службу спасения в городе Бобровица Нежинского района поступила информация от неравнодушной жительницы о том, что на местном рынке от холода страдает молодой аист. Люди пытались поймать его самостоятельно, но как только приближались к птице, она убегала. Поэтому и решили обратиться за помощью к спасателям.

На рынок прибыли сотрудники отделения 15-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Черниговской области. Бойцам ГСЧС удалось поймать аиста, которому не хватило сил улететь в теплые края. Чтобы спасти птицу от холода и голода, было принято решение отвезти его к себе в пожарную часть, где его накормили и обогрели.

О дальнейшей судьбе пернатого ГСЧС не сообщили.

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